Герой клипа «Тает лед» Денис Степанов погиб в зоне СВО

Житель Ухты погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Ухты Магомед Османов.

Погиб снявшийся в клипе группы «Грибы» Денис Степанов. Житель Ухты погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Ухты Магомед Османов.

Прощание со Степановым прошло 17 ноября.

«Денис Владимирович служил стрелком-помощником гранатометчика стрелкового отделения. Он — настоящий мужчина, воин. Он взял на себя груз ответственности и перед лицом опасности выполнил сложную боевую работу. Мы преклоняем головы перед его подвигом, будем помнить и чтить память о нем, окажем всю необходимую помощь его семье», — написал Османов.

По данным СМИ, Степанов снялся в клипе на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы», основанной в Киеве в 2016 году и просуществовавшей около года. Видео вышло шесть лет назад. В документальном отрывке Степанова спрашивают о том, что такое любовь.