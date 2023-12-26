На Украине предложили снизить призывной возраст

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект о новых правилах мобилизации призывников в ВСУ. Об этом сообщил LIFE.

В пояснительной записке указано, что нововведения должны усовершенствовать отдельные вопросы призыва, военного учета и прохождения службы. Правительство предложило уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет, уволить срочников в запас и перевести армию на контрактную основу. Помимо этого, для украинцев возрасте 18-25 лет авторы призвали проводить обязательные курсы общевойсковой подготовки.

Согласно документу, повестки могут высылать гражданам «через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту».

Также законопроект содержит новые наказания для уклонистов. Так, предложено ограничить в правах тех, кто не желает служить: в частности, им запретят выезжать за границу, проводить операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также введут иные ограничения. Все эти меры, уверены авторы, позволят обеспечить «должное укомплектование подразделений».