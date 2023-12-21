Малков: музейный центр Рязанского кремля планируют открыть 25 декабря

«Получилось очень интересное место с большими возможностями с точки зрения исторического музейного наполнения и музейных современных технологий. В целом музей — более 20 тысяч квадратных метров. Как мне сказали, этот музей — один из самых больших музейных проектов на территории всей страны за последние несколько лет», — сказал губернатор.

Малков заявил, что музейный центр Рязанского кремля планируют открыть 25 декабря. Об этом он сообщил в четверг, 21 декабря, в прямом эфире.

По его словам, открыть здание планируют в ближайшие дни, но предварительная дата — 25 декабря.

Как отметил Малков, в музее практически все готово.

«Получилось очень интересное место с большими возможностями с точки зрения исторического музейного наполнения и музейных современных технологий. В целом музей — более 20 тысяч квадратных метров. Как мне сказали, этот музей — один из самых больших музейных проектов на территории всей страны за последние несколько лет», — сказал губернатор.

Он отметил, что в музее есть выставочные залы, эколаборатория, лекторий, планетарий, детский центр, библиотека, многофункциональный зал, сувенирные лавки и кафе.

Малков добавил, что площадь фонда музейного хранилища увеличилась втрое.

Он уточнил, что к открытию готовят четыре выставки.