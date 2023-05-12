Рязанская мэрия запланировала строительство школы в районе ДПР-7 на 1650 мест

Рязанская мэрия планирует построить школу в микрорайоне ДПР-7, 7А на 1650 мест. Об этом ведомство сообщило родителям учащихся школы № 75 в очередном ответе.

В мэрии рассказали, что в микрорайоне ДПР-7, 7А предполагается строительство школы на 1650 мест.

«Разработка проектной документации на строительство объекта „Общеобразовательная школа в районе ДПР — 7, 7А“ завершится до 10 мая 2023 года. В июне 2023 года планируется получить положительное заключение 3 государственной экспертизы проектной документации. Параллельно в настоящее время ведется поиск источников финансирования», — говорится в ответе.

Напомним, ранее администрация города планировала построить школу в ДПР-7,7А на 1100 мест.