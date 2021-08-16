Бывшее здание «Детского мира» предложили превратить в комьюнити-центр

Его предложили сделать по аналогии здания ЦДМ на Лубянке в Москве.

Бывшее здание «Детского мира» предложили превратить в комьюнити-центр. Эту идею озвучила урбанист Юлия Напеленок на своей странице в Инстаграм.

Девушка рассказала, что многие рязанцы вместе с детьми проводят выходные в Москве, потому что там больше видов развлечений и интерактивно образовательных проектов.

В качестве примера она привела здание ЦДМ на Лубянке.

«Почему бы для маленьких рязанцев не сделать такое же сказочное место, где дети могли бы погрузиться в атмосферу своих любимых мультгероев. Поиграть в игрушки перед покупкой, поучаствовать в мастер-классах и прочее», — написала Юлия.

Урбанист добавила, что в городе есть детская киношкола, фотоклубы и школа юного блогера, что, безусловно, хорошо. Но, по ее словам, не всем детям интересны эти направления.

«Их интерес науки — физика, химия, математика… Поэтому в ЦДМ также можно было бы открыть образовательный детский проект с привлечением молодых преподавателей или студентов, тем самым школьники могли бы в интересной и современной форме познать мир науки», — подчеркнула она.

По словам Юлии, для начала здание на улице Соборной необходимо привести в порядок.

«А это снова вопрос к властям», — заключила урбанист.