Зеленский прокомментировал провал контрнаступления

Владимир Зеленский оправдал провал «наступательной операции» тем, что Украина «не контролирует небо».

Зеленский прокомментировал провал контрнаступления. Об этом пишет RT.

Владимир Зеленский оправдал провал «наступательной операции» тем, что Украина «не контролирует небо».

Он также заявил, что Россия «не показала ни одного результата в 2023 году на поле боя» и «больше не доминирует в Черном море».

Ранее Сергей Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления.