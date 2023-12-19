Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления

По его словам, в ходе контрнаступления, начатого 4 июня, ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 Leopard.

Шойгу рассказал о потерях ВСУ с начала контрнаступления. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в ходе контрнаступления, начатого 4 июня, ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 Leopard.

Всего с начала СВО потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.

Ранее Путин заявил, что Россия не откажется от целей СВО.