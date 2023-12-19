Путин: Россия не откажется от целей СВО

Путин заявил, что противник несет значительные потери, а войска РФ владеют инициативой на фронте.

Владимир Путин заявил, что Россия не откажется от целей СВО. Такое заявление он сделал на заседании коллегии Минобороны во вторник, 19 декабря.

Путин заявил, что противник несет значительные потери, а войска РФ владеют инициативой на фронте.

Также президент отметил, что Запад продолжает вести против России гибридную войну и активно снабжает Украину вооружением. По его словам, у границ РФ резко выросла активность НАТО.

«К границам РФ переброшены значительные силы из США, идет очередной этап приближения альянса к территории России. Агрессивный характер натовского блока уже не скрывается за какими-либо формулировками», — заявил Путин.