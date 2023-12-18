На содержание в СИЗО рыбновскому стрелку собирают деньги

Автор поста сообщил, что за день для семьи рыбновского стрелка собрали 9 748 рублей. Средства перевели жене Глебова.

На содержание в СИЗО рыбновскому стрелку собирают деньги. Об этом сообщает Telegram-канал «Росдети».

Автор поста сообщил, что за день для семьи рыбновского стрелка собрали 9 748 рублей. Средства перевели жене Глебова.

«Перевод осуществлен в счет необходимых лекарств, предметов первой необходимости, продуктов питания при нахождении в СИЗО для Александра», — отметили в посте.

Напомним, Глебов устроил перестрелку в Рыбновском районе. В ходе перестрелки он убил полицейского. Его поместили в СИЗО до 5 февраля.