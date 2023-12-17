Съезд ЕР поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Это предложение поддержали единогласно.

Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента. Об этом сообщило РИА Новости.

«Ставлю на голосование предложение поддержать выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом на должность президента Российской Федерации на выборах, назначенных на 17 марта 2024 года. Голосование по этому вопросу открытое», — сказал председатель партии Дмитрий Медведев и попросил проголосовать.

Съезд поддержал это предложение единогласно.

Ранее кремлевский пул опубликовал список «Команды Путина».