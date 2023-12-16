Кремлевский пул опубликовал список «Команды Путина»

Они будут агитировать за Владимира Путина на предстоящих выборах 2024 года.

Стал известен состав «Команды Путина». Информация размещена в телеграм-канале RIAKremlinpool.

В список вошли Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Лариса Долина, Стас Михайлов, Никита Михалков, Евгений Миронов, Татьяна Навка, Валерий Гергиев, Надежда Кадышева, Владимир Машков, Захар Прилепин, певец Шаман и другие.

«Лица команды Путина. Надо думать, список еще не полный», — сообщается в посте.

Они будут агитировать за Владимира Путина на предстоящих выборах 2024 года.

Также в Москве 16 декабря пройдет заседание инициативной группы по самовыдвижению Путина.