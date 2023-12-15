Несколько сотен людей вынуждены оставаться на вокзале «Рязань-2» из-за ДТП на станции Денежниково

Несколько сотен людей вынуждены оставаться на вокзале «Рязань-2» из-за ДТП на станции Денежниково. Об этом сообщают читатели РЗН.Инфо.Отмечается, что ожидание поездов составляет более часа.

По словам очевидцев, люди заняли все здание вокзала. Сидят на полу, на своих чемоданах и пакетах. Среди ожидающих много детей-спортсменов.

Напомним, на ЖД переезде Денежниково пассажирский поезд столкнулся с грузовиком.

В РЖД прокомментировали ЧП.