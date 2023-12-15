На ЖД переезде Денежниково пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

«ДТП по станции Денежниково, поезд № 30 Москва-Новороссийск и грузовая машина. По соседнему пути нет возможности проехать. У поезда повреждена тормозная сеть», — отметил собеседник.

На ЖД переезде Денежниково пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Об этом сообщают читатели РЗН.Инфо.

«ДТП по станции Денежниково, поезд № 30 Москва-Новороссийск и грузовая машина. По соседнему пути нет возможности проехать. У поезда повреждена тормозная сеть», — отметил собеседник.

По данным регионального ГИБДД, в аварии пострадавших не зарегистрировано.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.