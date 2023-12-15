В РЖД прокомментировали аварию с пассажирским поездом и грузовиком на переезде Денежниково

По данным пресс-службы Московской железной дороги, на переезде недалеко от станции Денежниково Рязанской области водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся поездом № 30 Москва-Новороссийск.

По данным пресс-службы Московской железной дороги, в пятницу, 15 декабря, на переезде недалеко от станции Денежниково Рязанской области водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся поездом № 30 Москва-Новороссийск.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП схода подвижного состава нет.

По предварительной информации, пострадавшие не зарегистрированы.

Из-за инцидента в пути задерживаются пассажирские поезда № 70 Москва-Липецк, № 30 Москва-Новороссийск и электричка № 6308 Рязань-Ряжск. Отклонение от графика составит более часа.