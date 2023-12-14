В Рязани снова пропала 59-летняя Ольга Перкова (Двойнина)

Она ушла из дома 14 декабря и не вернулась.

В Рязани снова пропала 59-летняя Ольга Перкова (Двойнина). Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Она ушла из дома 14 декабря и не вернулась.

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, серый цвет глаз, седые волосы.

Одежда: серая куртка с капюшоном, серые спортивные штаны с белым лампасом, серая вязаная шапка.

Тех, кто что-то знает о местонахождении рязанки, просят сообщать по телефонам: +7 (920) 980-21-71 , 51-21-71 или 112.

Напомним, 11 декабря женщина уже пропадала. Ее нашли живой вечером того же дня.