В Рязани снова пропала 59-летняя Ольга Перкова (Двойнина)
Она ушла из дома 14 декабря и не вернулась.
В Рязани снова пропала 59-летняя Ольга Перкова (Двойнина). Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Она ушла из дома 14 декабря и не вернулась.
Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, серый цвет глаз, седые волосы.
Одежда: серая куртка с капюшоном, серые спортивные штаны с белым лампасом, серая вязаная шапка.
Тех, кто что-то знает о местонахождении рязанки, просят сообщать по телефонам:
Напомним, 11 декабря женщина уже пропадала. Ее нашли живой вечером того же дня.