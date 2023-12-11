В Рязани пропала 59-летняя Ольга Перкова (Двойнина)
Информации о местонахождении женщины нет с 11 декабря. Отмечается, что она нуждается в медицинской помощи.
В Рязани пропала 59-летняя Ольга Перкова (Двойнина). Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера».
Информации о местонахождении женщины нет с 11 декабря.
Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, серый цвет глаз, седые волосы.
Одежда: серо-розовая куртка с капюшоном, серая вязаная шапка.
Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Тех, кто что-то знает о местонахождении рязанки, просят сообщать по телефонам:
Позже женщину нашли живой.