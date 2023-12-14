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В Минсельхозе заявили о работе над стабилизацией цен на куриное яйцо
Ранее о том, что проблема будет решена, сообщил президент России Владимир Путин.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил о работе ведомства над стабилизацией цен на куриное яйцо. Об этом стало известно в четверг, 14 декабря, пишут «Известия».

Как сообщили в пресс-службе министерства, для этой цели увеличиваются объемы собственного производства.

Ранее о том, что проблема с ценами на куриные яйца будет решена в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин.