Путин пообещал, что в ближайшее время проблема с ростом цен на куриные яйца будет решена

Владимир Путин принес извинения за рост цен на куриные яйца и пообещал, что в ближайшее время проблема будет решена. Об этом стало известно в ходе прямой линии президента.

«Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства. Был относительно дешевый белок. Популярный у граждан, я сам с удовольствием яичницу ем. Мог 10 сразу с утра навернуть. Что произошло? Спрос увеличился, а объем производства нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Турция предложила импорт открыть, из Беларуси предлагают. Но нужно было вовремя решить. Решение в рамках ЕВРАЗЭС принято, или должно быть принято на днях. Ситуация будет улучшаться, я очень на это надеюсь», — сказал он.