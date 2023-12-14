Рязанцу, который убил двух таксистов, дали 20 лет тюрьмы

Его знакомого оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Рязанцу, который убил двух таксистов, дали 20 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского областного суда.

Отмечается, что в июне 2022 года 24-летнего обвиняемого уволили с основной работы и он начал нападать на частных извозчиков. 14 июня 2022 года на вокзале «Рязань-2» он подошел к водителю и попросил его отвезти до села Ильино Путятинского района. Они прибыли к песчаному карьеру в Чучковском районе. Там 74-летнего водителя убили. Мужчина похитил автомобиль и 55 тысяч рублей.

Через два дня схожим образом обвиняемый убил 32-летнего таксиста. У него, кроме автомобиля, похитили личные вещи, документы и 6 000 рублей.

Вечером 17 июня 2022 года обвиняемый встретился со знакомым, жителем поселка Авангард. Он передал ему портфель с документами на автомобиль, который подельник спрятал на территории одного из домовладений. После, чтобы избавиться от улик, они сожгли личные документы второго погибшего.

Убийце назначили 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое будет отбываться им после отбытия основного наказания.

Его знакомого оштрафовали на 50 тысяч рублей.