В Рязани с 1 января 2024 года повышается стоимость проезда в общественном транспорте

Плата составит 27 рублей за безналичный расчет и 29 рублей за наличные. Отметим, что стоимость увеличится на два рубля.

В Рязани с 1 января 2024 года повышается стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в региональной энергетической комиссии.

Плата составит 27 рублей за безналичный расчет и 29 рублей за наличные. Отметим, что стоимость увеличится на два рубля.

В Рязанской области плата в муниципалитетах (кроме Рязани, Сасова и Ряжска) составит 25 рублей.

Напомним, что с 1 ноября в Рязани поднялась стоимость проезда в маршрутках.