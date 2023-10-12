В ноябре в Рязани повысят цену за проезд

В ноябре в Рязани повысят цену за проезд в маршрутках. Об этом сообщили в мэрии.

В администрации города отметили, что согласно федеральному закону № 220-ФЗ перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, самостоятельно устанавливают тариф на проезд.

В связи с этим повысится цена за проезд по маршрутам:

с 1 ноября по муниципальным маршрутам регулярных перевозок №№ 32М3, 41 М², 42 М², 46 М², 47 М², 49 М², 65 М², 71бМ2 (ИП Евтихина С.И.), 73аМ2 (ООО «Рязаньтрансавто XIII»), 77 М², 77аМ2, 77бМ2, 85 М³ (ООО «Рязаньтрансавто II»), 88 М², 90 М², 95 М², 99 М²;

с 5 ноября по муниципальным маршрутам регулярных перевозок №№ 30М3, 50 М³, 53 М², 68 М³, 75 М²;

с 10 ноября по муниципальным маршрутам регулярных перевозок №№ 58М2, 66 М², 71 М², 85аМ2 (ООО «РТК Возрождение»).

Стоимость проезда при безналичном и наличном расчете составит 33 рубля.

Перевозчики обслуживающие муниципальные маршруты регулярных перевозок №№ 33М2, 62 М², 73бМ2 (ООО «Рязаньтрансавто IV») не направляли уведомления о повышение проезда. Стоимость проезда останется при безналичном и наличном расчете 30 рублей.