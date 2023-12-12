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В зоне СВО начали применять беспилотники, разработанные рязанскими инженерами
В зоне СВО начали активно использовать новейшие барражирующие боеприпасы «Скальпель», разработчиками которого стали инженеры рязанского предприятия «Конструкторское бюро «Восток».

В зоне СВО начали применять беспилотники, разработанные рязанскими инженерами. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, в зоне СВО начали активно использовать новейшие барражирующие боеприпасы «Скальпель», разработчиками которого стали инженеры рязанского предприятия «Конструкторское бюро «Восток». В новом дроне они применили ту же конструкцию, которая применяется в ставшем сейчас широко известным ударном беспилотнике «Ланцет». Такая архитектура обеспечивает стабильность дрона в полете даже при резких маневрах. Отмечается, что боевая нагрузка «Скальпеля» увеличилась до 5 кг, а дальность выросла до 40 километров.

«Аппарат представляет собой продолговатый фюзеляж, к которому крепятся два набора Х-образных плоскостей. Длина дрона чуть более метра, взлетная масса — 10,5 кг. В хвостовой части фюзеляжа помещен электродвигатель с толкающим винтом. Крейсерская скорость «Скальпеля» — 120 км/ч. Для запуска дрона используется стандартная катапульта», — отметили в сообщении.

В статье подметили, что разработчики позиционируют свой дрон как тип беспилотника с боевой частью, который способен длительное время в режиме ожидания находиться в воздухе в районе цели и оперативно атаковать ее после получения команды оператора или выполнять задачи, заложенные определенным алгоритмом.

Ранее сообщалось, что рязанское конструкторское бюро будет выпускать до 150 беспилотников в месяц.