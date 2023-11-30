Рязанское конструкторское бюро будет выпускать до 150 беспилотников в месяц

Рязанское конструкторское бюро разработало БПЛА «Скальпель» — многоцелевую платформу одноразового применения. Об этом сообщила ГТРК-«Ока».

Беспилотник с боевой частью способен длительное время находиться в воздухе в режиме ожидания, а затем атаковать ее после того, как оператор даст команду. Отмечается, что предусмотрена и автоматическая работа.

Сейчас в конструкторском бюро выпускают 20 самолетов в месяц. К концу марта 2024 года планируют собирать до 150 штук.

Фото: ГТРК-«Ока»