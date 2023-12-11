В Госдуме предложили признать блогерство официальной профессией

Вице-спикер Петр Толстой заявил, что Госдума готова выработать законодательные решения для урегулирования блогосферы. Важно, чтобы деятельность блогеров получила свой код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности.

В Госдуме предложили признать блогерство официальной профессией. Об этом сообщило РИА Новости.

«Важно, что вся эта деятельность получит свой ОКВЭД [Общероссийский классификатор видов экономической деятельности — прим. ред.], важно, что различные силы, значит, в том числе и разные политические силы, предлагают блогерам объединиться в разные ассоциации, это очень хорошо», — сказал Толстой.

Вице-спикер отметил, что у каждого из блогеров есть свои интересы и «набор мер», которые необходимо выработать совместно с законодателями.

«И, возможно, для этого понадобятся какие-то законодательные решения на федеральном уровне. Я вас могу заверить, что мы к этому готовы. Я сейчас говорю не только от своего имени, но и от имени большинства депутатов Государственной Думы» — сказал Толстой.

Первый замруководителя фракции СРЗП Яна Лантратова также отметила, что на встрече Ассоциации блогеров России обсуждался вопрос выделения блогерства в ОКВЭД.

«Фактически это будет обозначать признание со стороны государства блогерства как профессии. В этом вопросе нас поддержал ряд представителей органов государственной власти», — сказала Лантратова.

Ранее в России предложили приравнять блогеров к СМИ.