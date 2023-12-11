Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
-7°
Срд, 13
-8°
Чтв, 14
-7°
ЦБ USD 90.98 -0.66 12/12
ЦБ EUR 98.08 -0.76 12/12
Нал. USD 91 / 92 12/12 07:00
Нал. EUR 95 / 92 11/12 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
6 457
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
13 494
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
13 725
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
16 292
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили признать блогерство официальной профессией
Вице-спикер Петр Толстой заявил, что Госдума готова выработать законодательные решения для урегулирования блогосферы. Важно, чтобы деятельность блогеров получила свой код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности.

В Госдуме предложили признать блогерство официальной профессией. Об этом сообщило РИА Новости.

«Важно, что вся эта деятельность получит свой ОКВЭД [Общероссийский классификатор видов экономической деятельности — прим. ред.], важно, что различные силы, значит, в том числе и разные политические силы, предлагают блогерам объединиться в разные ассоциации, это очень хорошо», — сказал Толстой.

Вице-спикер отметил, что у каждого из блогеров есть свои интересы и «набор мер», которые необходимо выработать совместно с законодателями.

«И, возможно, для этого понадобятся какие-то законодательные решения на федеральном уровне. Я вас могу заверить, что мы к этому готовы. Я сейчас говорю не только от своего имени, но и от имени большинства депутатов Государственной Думы» — сказал Толстой.

Первый замруководителя фракции СРЗП Яна Лантратова также отметила, что на встрече Ассоциации блогеров России обсуждался вопрос выделения блогерства в ОКВЭД.

«Фактически это будет обозначать признание со стороны государства блогерства как профессии. В этом вопросе нас поддержал ряд представителей органов государственной власти», — сказала Лантратова.

Ранее в России предложили приравнять блогеров к СМИ.