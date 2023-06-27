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В России предложили приравнять блогеров к СМИ

В России предложили приравнять блогеров к СМИ. О таких планах рассказала один из инициаторов проекта, депутат партии «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова, сообщил Telegram-канал «Российская газета».

Отмечается, что в Госдуму внесут законопроект, предлагающий блогерам добровольно регистрироваться в качестве СМИ, если их страницу посещает не менее 5000 уникальных пользователей в день.

По словам издания, сейчас, согласно ст. 8 закона «О СМИ», в качестве сетевого издания может быть зарегистрирован только сайт.

Лантратова утверждает, что блогеры, как и сотрудники СМИ, должны иметь возможность направлять официальные запросы в государственные органы, аккредитоваться на мероприятия и получать доступ к документам. Как указали инициаторы законопроекта, блогеры размещают рекламу, а налоги не платят, так как таких услуг не предусмотрено в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Также инициаторы проекта подчеркнули, что предоставление блогерам статуса СМИ должно повлечь за собой увеличение ответственности за распространяемый контент.

Издание отмечает, что Минцифры не поддерживает предложенные инициативы, считая, что блогеры должны соблюдать законы независимо от наличия у них статуса СМИ.