Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
-7°
Втр, 12
-6°
Срд, 13
-7°
ЦБ USD 91.64 -0.93 09/12
ЦБ EUR 98.84 -0.97 09/12
Нал. USD 85 / 99 11/12 07:00
Нал. EUR 95 / 105 11/12 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
5 824
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
12 856
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
13 111
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
15 688
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Путин заявил, что власти Украины «совсем оборзели»
Президент России заявил, что украинские власти совсем оборзели, когда объявили русских некоренной нацией на Украине.

Владимир Путин заявил, что украинские власти совсем оборзели, когда объявили русских некоренной нацией на Украине. Об этом президент сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Совсем с ума сошли, совсем обалдели, как бы сказать попроще, по-народному: оборзели совсем», — сказал Путин.

Президент добавил, что Россия не стала бы проводить спецоперацию, если бы киевский режим не начал уничтожать россиян на российских исторических территориях, а также изгонять людей оттуда.

Ранее Путин заявил, что у Запада никогда не получится раздавить Россию.