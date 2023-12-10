Путин заявил, что власти Украины «совсем оборзели»

Президент России заявил, что украинские власти совсем оборзели, когда объявили русских некоренной нацией на Украине.

Владимир Путин заявил, что украинские власти совсем оборзели, когда объявили русских некоренной нацией на Украине. Об этом президент сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Совсем с ума сошли, совсем обалдели, как бы сказать попроще, по-народному: оборзели совсем», — сказал Путин.

Президент добавил, что Россия не стала бы проводить спецоперацию, если бы киевский режим не начал уничтожать россиян на российских исторических территориях, а также изгонять людей оттуда.

Ранее Путин заявил, что у Запада никогда не получится раздавить Россию.