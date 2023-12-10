Путин: у Запада никогда не получится раздавить Россию

«Запад пытается раздавить Россию, у них не получится никогда», — заявил президент РФ.

Путин заявил, что у Запада никогда не получится раздавить Россию. Об этом президент сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Да и попытка оттеснить Россию, ослабить ее. А в конечном счете раздавить. Ничего не получится у них [у Запада — прим. ред.]. Никогда», — сказал президент РФ.

Ранее Путин заявил, что участники СВО продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной войны.