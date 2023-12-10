Лавров: Россия не намерена разрывать дипотношения с Германией

Лавров заявил, что Москва не намерена разрывать дипломатические отношения с Берлином. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Лавров заявил, что Россия не намерена разрывать дипотношения с Германией. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Мы дипотношения не разрываем, поэтому верительные грамоты сегодня президент [России Владимир Путин — прим. ред.] у посла [Германии в РФ Александера Ламбсдорффа — прим. ред.] примет, но правду мы им скажем», — сказал министр иностранных дел РФ.

Ранее в Германии заявили о сокращении военной помощи Запада Украине на 90%.