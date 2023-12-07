В Германии заявили о сокращении военной помощи Запада Украине на 90%

За отчетный период 20 и 42 международных доноров Киеву обещали поддержку на 2,1 млрд евро, что стало самым низким показателем с января 2022 года

В Германии заявили о сокращении военной помощи Запада Украине на 90%. Об этом пишет RT.

Согласно исследованиям Кильского института мировой экономики, объемы помощи Киеву со стороны Запада сократились на 90% в августе-октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В институте уточнили, что за отчетный период 20 и 42 международных доноров Киеву обещали поддержку на 2,1 млрд евро, что стало самым низким показателем с января 2022 года.

Отмечается, что общий объем помощи Киеву из Берлина составил более 25 млрд с февраля 2022 года.