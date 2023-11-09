Власти выступили против запрета продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов

Министерство финансов подготовило отрицательный отзыв правительства по поводу запрета продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. Об этом пишут «Известия».

В ведомстве отметили, что запрет создал бы новый административный барьер для бизнесменов. К тому же, по мнению чиновников, если собранию жильцов дать право принимать такие решения, то люди могут сговариваться даже против добросовестных предпринимателей.

Отмечается, что отзыв Минфина согласован с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минюстом.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о праве жильцов запрещать продажу алкоголя в жилых домах.