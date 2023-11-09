Российские военные сорвали восемь ротаций ВСУ на Южнодонецком направлении

Армия России сорвала восемь попыток ротаций ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

Ротация не удалась на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Урожайного и Старомайорского. Российские военные убили солдат ВСУ и подорвали автомобильую технику.

Напомним, что 1 ноября Олег Чехов также сообщил о восьми сорванных попытках ротации ВСУ на этом же направлении.