Армия России сорвала восемь ротаций ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом пишет РИА Новости .

Ротация ВСУ сорвана на позициях в районах Малиновки,

Новомихайловки, севернее Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и севернее Приютного. Солдат ВСУ убили, а автомобильную технику уничтожили.

Уточняется, что у Старомайорского армия России убила до 160 военных 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.