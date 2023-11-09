Reuters: в России отменят запрет на экспорт топлива

Агентство Reuters со ссылкой на три источника из нефтяной отрасли сообщило, что правительство России известило производителей о снятии эмбарго на экспорт топлива на следующей неделе. Об этом пишет «Коммерсант».

"Они обещали снять запрет на экспорт на следующей неделе. В связи с этим обещанием мы сформировали график экспорта и план переработки", — сообщил источник из российской нефтяной компании.

Агентство отмечает, что из-за введенных ограничений в стране возник переизбыток бензина.

Напомним, запрет на экспорт дизельного топлива и бензина был введен с 21 сентября с целью остановить кризис.