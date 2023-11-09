Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
Птн, 10
Сбт, 11
ЦБ USD 91.93 -0.27 10/11
ЦБ EUR 98.41 -0.03 10/11
Нал. USD 92 / 93.4 09/11 15:20
Нал. EUR 98.3 / 99.4 09/11 10:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
Вчера 11:42
1 182
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
7 ноября 09:24
7 343
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
5 676
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 16:11
6 783
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Reuters: в России отменят запрет на экспорт топлива

Агентство Reuters со ссылкой на три источника из нефтяной отрасли сообщило, что правительство России известило производителей о снятии эмбарго на экспорт топлива на следующей неделе. Об этом пишет «Коммерсант».

"Они обещали снять запрет на экспорт на следующей неделе. В связи с этим обещанием мы сформировали график экспорта и план переработки", — сообщил источник из российской нефтяной компании.

Агентство отмечает, что из-за введенных ограничений в стране возник переизбыток бензина.

Напомним, запрет на экспорт дизельного топлива и бензина был введен с 21 сентября с целью остановить кризис.