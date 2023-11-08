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Следователи рассказали о раскрытии убийств 20-летней давности в Рязанской и других областях

Следователи раскрыли серию убийств 20-летней давности. Одно из преступлений совершено в Рязанской области, пишут «Известия».

Подозреваемых в убийствах десяти человек в 2002 году нашли спустя более, чем 20 лет. Следком Московской области установил причастность к преступлениям двоих мужчин. Как рассказали изданию в ведомстве, подозреваемые признались в содеянном.

Отмечается, что самое массовое убийство случилось в Луховицком районе Подмосковья. Там обвиняемые во время застолья убили пятерых, а после лишили жизней и соседей, посчитав, что те могли быть свидетелями преступления.

«Мы установили, что в материалах имеются дактилоскопические карты лиц, которые на тот момент не были проверены на предмет причастности, а их личности не устанавливались. Были изучены и выявлены следы генетического профиля, который составили на месте преступления», — рассказала следователь по особо важным делам ГСУ СК по Подмосковью Анна Овчинникова.

Улики привели к жителю Ставропольского края Анатолию Маркову. Его задержали летом 2022 года. На допросе он сознался в совершенных убийствах. Также указал на своего подельника — гражданина Украины Александра Лесного.

Первое преступление, к которому причастен Марков, сообщили в СК, было совершено в 2001 году по месту его жительства — в Ставропольском крае. После этого, чтобы скрыться, тот уехал в Москву, где и познакомился с Лесным.

В Рязанской области они убили знакомого во время пьяной ссоры, а после — случайного свидетеля.

Отмечается, что за убийство двух и более лиц Лесному и Маркову грозит лишение свободы на срок до 20 лет, однако не исключено и пожизненное наказание.