Под Ставрополем поймали мужчин, 20 лет назад убивших двух человек в Рязанской области

Под Ставрополем поймали двух мужчин, убивших двух человек в Рязанской области. Об этом пишет «КП-Москва».

Мужчины совершили серию убийств 20 лет назад — в феврале 2002 года. Они зарубили топором семерых человек в деревне Псотино, в 15 километрах подмосковных Луховиц. Двух человек они убили в одном доме, еще пять — в доме напротив. Дело не смогло дойти до суда, так как настоящих улик против подозреваемых не было, убийц не смогли найти.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин позже поручил провести ревизию старых уголовных дел. Следователь, изучавший архивное дело, обратил внимание, что с места убийства изъяли бутылку водки со следами пальцев неустановленного человека. Бутылку отправили на экспертизу.

Выяснилось, что отпечатки на ней принадлежат жителю Ставропольского края — Анатолию Маркову. В 2002 году его не было в базе, спустя несколько лет его осудили за ограбление, еще позже он сидел в тюрьме за кражу.

Марков сообщил, что убийства совершил с приятелем с Украины. Житель Ставрополья был знаком с хозяйкой дома в Подмосковье. В тот день, когда произошло убийство, он был у нее дома и поссорился с ее другом во время застолья из-за женщины. Марков в тот вечер убил трех человек, женщину и ее восьмилетнюю дочь, а также соседей, заходивших в дом.

На следующий день злоумышленники собрали деньги, которые были в доме, выбросили топор в реку и уехали на электричке в сторону Рязанской области.

На допросах Марков и его подельник рассказали еще о двух эпизодах. За день резни в Подмосковье они убили случайного знакомого, а позже еще двух человек в Рязанской области.

«Как животные — почувствовали кровь и понеслось…8 февраля они убивают человека в Москве, 9-го — семь человек в Подмосковье, 10-го — еще двоих в Рязанской области. Десять человек за три дня», — рассказал источник издания.

Отмечается срок давности дел истек в 2017 году. Как считает адвокат Евгений Харламов, при наличии признаний и улик дела закрыть не удастся.