Администрация США: Украине необходимо продолжать военные действия

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил о том, что «в случае с Украиной продолжение боевых действий является необходимым».

«Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой», — сказал О’Брайен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Сотрудник призвал Конгресс поддержать выделение Украине нового пакета помощи. О’Брайен отмечает, что если США не будет поддерживать Украину деньгами, в будущем Вашингтону придется потратить на оборону гораздо больше средств.

Республиканец Рэнд Пол раскритиковал слова О’Брайена, указав, что тот занимается оправданием войны. В ответ на это дипломат заявил, что он лишь указал на то, что финансирование Киева положительно отражается на экономике США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют продолжить наступление в 2024 году.