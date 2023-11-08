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ВСУ планируют продолжить наступление в 2024 году

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют продолжить наступление в 2023 и 2024 годах.

«У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления. У нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление», — заверил Зеленский.

Президент Украины отметил, что ВСУ попытается показать результат уже в этом году. Уже разработан план наступления на 2024 год. Никакой подробной информации он не сообщил.

В то же время Зеленский признал, что украинские солдаты сейчас испытывают трудности. Неудачи ВСУ он связывает с тем, что Киев получил меньше оружия, чем рассчитывал.