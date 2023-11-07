Водитель мусоровоза приехал к переполненной помойке на улице Пушкина, но убирать ее не стал

Рязанцы рассказали о нерегулярном вывозе мусора с площадки у дома № 43 по улице Пушкина. Они прислали фотографии в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

По словам комментатора, водитель мусорного оператора «Эко-Пронск» постоял рядом с переполненными контейнерами и уехал.

Рязанка указала, что фото сделано во вторник, 7 ноября.

Напомним, ранее прокуратура Советского района установила, что систематически нарушается график вывоза мусора на территории Октябрьского, Советского, Рязанского районов города и Захаровского района области.