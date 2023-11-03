Прокуратура зафиксировала нарушения в работе регионального оператора по вывозу мусора

Прокуратура Советского района обнаружила нарушения в работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что систематически нарушается график вывоза отходов на территории Октябрьского, Советского, Рязанского районов города и Захаровского района области, что приводит к длительному скоплению ТКО.

Директору организации внесено представление.