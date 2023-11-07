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В рязанском МВД прокомментировали инцидент с «полковником полиции» и пистолетом в автобусе № 75

В УМВД по Рязанской области заявили РЗН. инфо, что сотрудники проводят проверку видео, на котором запечатлено, как пассажир угрожает пистолетом водителю автобуса № 75.

Напомним, что вооруженный пассажир назвался полковником полиции и потребовал остановить транспорт в неположенном месте. Водитель отказал в желании мужчины, после чего «правоохранитель» достал пистолет и направил его на водителя. Видео можно посмотреть тут.