В рязанском МВД прокомментировали инцидент с «полковником полиции» и пистолетом в автобусе № 75

В УМВД по Рязанской области заявили РЗН. инфо, что сотрудники проводят проверку видео, на котором запечатлено, как пассажир угрожает пистолетом водителю автобуса № 75.

Напомним, что вооруженный пассажир назвался полковником полиции и потребовал остановить транспорт в неположенном месте. Водитель отказал в желании мужчины, после чего «правоохранитель» достал пистолет и направил его на водителя. Видео можно посмотреть тут.