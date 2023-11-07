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Последний оператор «большой четверки» отменил плату за раздачу интернет-трафика с телефона

МТС отменит плату за безлимитную раздачу интернета со смартфонов, пишет «Коммерсант».

Это была последняя компания из четырех крупнейших операторов связи, которая решила ввести подобную услугу.

«В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства», — сообщила пресс-служба оператора.

Отмечается, что в связи с «техническими особенностями» для отмены «может потребоваться некоторое время».

Напомним, ранее по требованию Федеральной антимонопольной службы услугу отключили «МегаФон», «Билайн» и Tele2.