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«Известия»: операторы отменили плату за раздачу интернет-трафика со смартфона

Мобильные операторы «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

«Ведомство выдало „большой четверке“ операторов сотовой связи предупреждения. В результате трое из четырех сообщили о готовности его исполнения», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября 2023 года ФАС обязала российских операторов отменить плату за раздачу интернета со смартфонов.