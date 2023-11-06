Рязанский выпуск шоу «Поедем, поедим» выйдет в эфир 11 ноября

Выпуск шоу «Поедем, поедим», снятый в Рязанской области, выйдет в эфир в субботу, 11 ноября, в 8:20, на телеканале НТВ. Об этом сообщается в анонсе программы.

Выпуск шоу «Поедем, поедим», снятый в Рязанской области, выйдет в эфир в субботу, 11 ноября, в 8:20, на телеканале НТВ. Об этом сообщается в анонсе программы.

В выпуске ведущий программы итальянец Федерико Арнальди «искал грибы с глазами, увидел абсолютно круглое озеро и танцующий лес, побывал в русской Норвегии и узнал, где живут правильные пчелы».

Напомним, съемки проходили в конце сентября.

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