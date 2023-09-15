В Рязани пройдут съемки шоу «Поедем, поедим»

В Рязани пройдут съемки шоу «Поедем, поедим». Информация появилась в сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие состоится 25 сентября. «Съемочная группа „Поедем, поедим“ отправится в Рязанскую область, чтобы отыскать все самые интересные места и все самые вкусные рецепты! В этот день все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться с нашим ведущим Федерико Арнальди», — отмечается в публикации.

Встреча пройдет в 17:30 возле ротонды у отеля «Старый город».