Полицейские начали проверять документы у несовершеннолетних в центре Рязани

Массовые рейды полиции на Почтовой проходят с пятницы, 3 ноября.

Полицейские в понедельник вечером, 6 ноября, начали проверку документов на улице Почтовой. Фото в редакцию прислали очевидцы.

По словам свидетелей, чаще всего полицейские подходили к юным прохожим.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что рейды проходят во всех районах города.

Напомним, массовые рейды полиции на Почтовой проходят с пятницы, 3 ноября. В ночь с 4 на 5 ноября силовики доставили в отделения 80 человек, из них 51 — с улицы Почтовой.