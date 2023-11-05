Рязанские полицейские задержали полсотни человек ночью на улице Почтовой

Рязанские полицейские задержали полсотни человек на улице Почтовой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По словам ведомства, в ночь с 4 на 5 ноября проводились рейды. Пресекли более 120 административных правонарушений.

В отделы полиции привезли 80 человек, из них 51 — с улицы Почтовой. Их проверяли на причастность к ранее совершенным правонарушениям.

Отмечается, что изъяли более 180 литров незаконной алкогольной продукции. Полицейские провели с задержанными профилактическую беседу о необходимости законопослушного поведения.

Проведение рейдовых профилактических мероприятий продолжается во всех районах города и области.