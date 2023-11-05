В Рязани заключили под стражу подозреваемого в убийстве пристава

В Рязани в воскресенье, 5 ноября, прошло заседание по делу об убийстве пристава Сергея Калужского.

В Рязани в воскресенье, 5 ноября, в Советском районном суде прошло заседание по делу об убийстве пристава Сергея Калужского. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Подозреваемого Сергея Ананикяна заключили под стражу до 31 декабря 2023 года.

По уголовному делу ведется следствие для закрепления доказательственной базы.

Напомним, подозреваемого привезли в Советский районный суд для избрания меры пресечения. Он заявил, что не готовился к преступлению. Заседание проходило в закрытом режиме.

Фото и видео: Telegram-канал «СУ СК по Рязанской области»