Подозреваемый в убийстве рязанского пристава заявил, что не готовился к преступлению

Подозреваемый в убийстве рязанского пристава отрицает, что готовился к преступлению. Об этом сообщил «МК в Рязани».

Как отмечает издание, Сергей Ананикян заявил журналистам, что не готовился к преступлению.

По данным «Рязинформбюро», в суд прибыла вдова Калужского и адвокаты. Сейчас они знакомятся с материалами дела.

Как сообщил Telegram-канал, Сергей Ананикян перед заседанием суда заявил журналистам, что раскаивается в содеянном, а на место убийства приехал не убивать, а из-за обиды, ревности. Он считал, что Калужский «вмешивался в семью».

«Так получилось», — приводит «Рязинформбюро» слова Ананикяна.

Уточняется, что судебное заседание проведут в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Ананикяна привезли в Советский районный суд для избрания меры пресечения.

Видео: «МК в Рязани»