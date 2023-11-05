Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 05
11°
Пнд, 06
12°
Втр, 07
10°
ЦБ USD 93.04 -0.13 04/11
ЦБ EUR 99.01 0.01 04/11
Нал. USD 90 / 94 04/11 16:30
Нал. EUR 90 / 94 04/11 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
3 023
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 16:11
3 863
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
6 071
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
14 121
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Подозреваемый в убийстве рязанского пристава заявил, что не готовился к преступлению

Подозреваемый в убийстве рязанского пристава отрицает, что готовился к преступлению. Об этом сообщил «МК в Рязани».

Как отмечает издание, Сергей Ананикян заявил журналистам, что не готовился к преступлению.

По данным «Рязинформбюро», в суд прибыла вдова Калужского и адвокаты. Сейчас они знакомятся с материалами дела.

Как сообщил Telegram-канал, Сергей Ананикян перед заседанием суда заявил журналистам, что раскаивается в содеянном, а на место убийства приехал не убивать, а из-за обиды, ревности. Он считал, что Калужский «вмешивался в семью».

«Так получилось», — приводит «Рязинформбюро» слова Ананикяна.

Уточняется, что судебное заседание проведут в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Ананикяна привезли в Советский районный суд для избрания меры пресечения.

Видео: «МК в Рязани»