Адвокат подозреваемого в убийстве рязанского пристава рассказал о состоянии подзащитного

Адвокат подозреваемого в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского Сергей Кочетков рассказал о состоянии Сергея Ананикяна. Об этом пишет РИА Новости.

«Раскаивается, он в стрессе, несколько дней не спит… Последствия, конечно, не предвидел и не хотел их… Только попугать», — заявил Кочетков.

Также адвокат отметил, что планирует работать над переквалификацией дела на статью о причинении смерти по неосторожности. «Мне он показался человеком трудолюбивым, который готовился к серьезной жизни со своей семьей. Он строил большой дом… Я так понимаю, он был весь в семье», — охарактеризовал Ананикяна адвокат.

Сам Ананикян на заседании суда по избранию меры пресечения назвал свое семейное положение «непонятным». Как уточнил журналистам его адвокат, жена Ананикяна утверждает, что они разведены, сам подозреваемый — что «он об этом ничего не знает».

Напомним, Сергея Калужского застрелили вечером в среду, 1 ноября. Подозреваемого в убийстве Сергея Ананикяна заключили под стражу до 31 декабря.