В Пронском районе на месте смертельного ДТП вновь произошла авария

В субботу, 4 ноября, на автодороге Рязань — Пронск — Скопин столкнулись две легковушки. Одна машина оказалась на обочине.

В субботу, 4 ноября, на автодороге Рязань — Пронск — Скопин столкнулись две легковушки. Одна машина оказалась на обочине. Видео с места ДТП опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Дорога Рязань — Пронск — Скопин. Опять ДТП, на том же месте, где вчера столкнулась BMW с фурой», — сообщается в посте.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее на этом месте в аварии с фурой погибла беременная 25-летняя девушка.